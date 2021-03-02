وزير الرياضة يفتتح مؤتمر اتحاد الجامعات للفنون القتالية

نظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع كلية تربية رياضية بنات – جامعه حلوان ومعهد الفنون القتالية والعلوم (IMAS Egypt) المؤتمر الدولي نحو مستقبل أفضل لرياضات الفنون القتالية الذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

شارك في المؤتمر الذي اقيم بنظام الهجين وبحضور أكثر من ٨٠٠ مشترك عبر تطبيق زووم وأكثر من ٥٠٠٠ مشترك عبر وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة في العديد من الدول منها السعوديه والإمارات والعراق والكويت والجزائر وإنجلترا وفرنسا والمانيا والولايات المتحده الأمريكية وروسيا وكندا واليابان بالاضافه الى مصر.

وأبدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي افتتح المؤتمر سعادته باستضافة مصر لهذا المؤتمر الكبير والقضايا المطروحة بمحاوره مؤكدا ان الوزارة تتبنى جميع توصياته .. كما أشاد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والرئيس الفخري للمؤتمر بالتنظيم الكبير لهذا الحدث والذي يعتبر من أهم المؤتمرات والأحداث التي تنظمها الجامعة.

وشدد الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضى للجامعات على ضرورة وجود معهد يناقش موضوعات الفنون القتالية، موضحا أن IMAS Egypt يعد المعهد الأول من نوعه فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط الذى يعمل مع جميع رياضات الفنون القتاليه والدفاع عن النفس علميا وتقنيًا، معربا عن امله بأن يصبح هذا المؤتمر نواه لبداية علميه قويه للفنانين القتالين فى أفريقيا والوطن العربي ..

في حين أوضحت الدكتورة حنان عبد الفتاح عميدة كلية التربية الرياضة جامعة حلوان ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر ناقش على مدار يومين عدد من المحاور المرتبطة بعلوم الفنون القتاليه التى تعتبر بالفعل حديث الساعه وهى:

- الممارسة والمنافسة للفنون القتالية فى ظل جائحة كورونا.

- التطبيقات العملية لتنفيذ القواعد الفنية والخططية فى الفنون القتاليه.

- التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي برياضات الفنون القتالية.

- الإتجاهات الحديثة فى إعداد برامج الكارديو لرياضات الفنون القتالية.

وأكدت الدكتورة دعاء شوقى الرئيس العلمي لمعهد مصر IMAS ان المؤتمر لم ينحصر فى الرياضات القتاليه الشهيره فقط مثل الكاراتيه والجودو والتايكوندو والكونغ فو ولكنه شمل جميع رياضات الفنون القتالية مثل (المواى تاى – التربل فايت - الكابدى) وغيرها من رياضات الدفاع عن النفس .. كما اكد الدكتور إبراهيم البكر الرئيس التقني لمعهد IMAS على منح العضوية المجانية للمعهد لمدة عام لكل المشتركين في المؤتمر.

يذكر ان جلسات المؤتمر شهدت حضور اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية (الأوكسا)، والدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.