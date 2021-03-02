ظفار والسويق يتأهلان للمباراة النهائية لكأس جلالته لكرة القدم بعد فوزهما على السيب والاتحاد

كتب ـ يحيى بن سالم المعمري:

تأهل ظفار حامل اللقب والسويق إلى نهائي كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدمللموسم الرياضي 2020-2021 بعد فوزهما مساء الأمس على السيب والاتحاد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب ليضربا موعدا في المباراة النهائية التي ستقام في السابع من مارس الجاري على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط ، وبلغ ظفار نهائي البطولة بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفينعلى منافسه السيب في المواجهة القوية التي جمعت الفريقين على ملعب مجمع السعادة في إياب نصف النهائي وأحرز هدفي ظفار حارب السعدي في الدقيقة 66 ورائد إبراهيم في الدقيقة 84 وأتى هدف السيب عن طريق فيصل الحارثي في الدقيقة 19وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل بدون أهداف في استاد السيب، وفي اللقاء الثاني لنصف النهائي تأهل السويق بعد تخطيه الاتحاد بهدفين دون ردأحرزهماعصامالصبحي في الدقيقتينالـ 2 و 86 في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب مجمع الرستاق وانتهى لقاء الذهاب بينهما بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف في مجمع السعادة بمحافظة ظفار.

ظفار يتجاوزالسيب

تقاسم ظفار والسيب شوطي المباراة الأولى لنصف النهائي حيث أنهى السيب الشوط الأول لصالحه بهدف وفرض ظفار سيطرته على الشوط الثاني وأحرز هدفين ، ومع الدقائق الأولى اتضحت نية السيب في إحراز هدف السبق وشن بعض الهجمات التي أسفرت عن أولى الفرص في الدقيقة 5 من تمريرة من الجهة اليمنى أطاح بها زاهر الأغبري أعلى المرمى ، وفي الدقيقة 19 احتسب الحكم قاسم الحاتمي خطأ للسيب على مشارف منطقة الجزاء نفذه علي البوسعيدي مرسلاكرة متقنة على رأس فيصل الحارثي الذي أفلت من مدافعي ظفار وأحرز هدف التقدم ، ودخل ظفار الشوط الثاني بكل قوته من أجل العودة للمباراة وأسفرت الهجمات عن فرصة مثالية في الدقيقة 53 أضاعها خالد الهاجريلكن زميله حارب السعدي أعاد التوازن وأحرز هدف التعادل في الدقيقة 66 عندما سدد بيمناه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك السيباوية، وكثف ظفار هجماته وحصل على فرصة أخرى لخالد الهاجري أبعدها الحارس أحمد الرواحي إلى ركنية لتنفذ بعدها بدقة في منطقة الـ 18 ، وتصل لرائد إبراهيم الذي دار على نفسه وواجه المرمى مسددا الكرة في شباك السكر والحليب محرزا الهدف الثاني للزعيم وهدف التأهل للنهائي في الدقيقة 84 منهيا المباراة لصالح ظفار بهدفين مقابل هدف .

السويق يتخطىالاتحاد

لم يحتاج السويق وقتا طويلا للوصول إلى المرمى الاتحادي في اللقاء الثاني للدور نصف النهائي حيث كانت البداية السعيدة في الدقيقة الثانية عندما أحرز عصام الصبحي هدف السبق من تمريرة جميلة من ياسين الشيادي أرسلها فوق المدافعين وغالطت الحارس حمد المسلمي ليعود الإتحاد بمحاولة لطارق الذهلي في الدقيقة 19 أبعدها الحارس مازن الكاسبي لركلة ركنية ومحاولة خجولة أخرى في الدقيقة 43 ذهبت بعيدا وثالثة للحسين الحداد وضعها برأسه خارج المرمى .. في الشوط الثاني اختلف الوضع قليلا وانخفض الأداء قليلا مع بعض المحاولات هنا وهناك حتى ظهر العبد النوفلي في الدقيقة 70 بتسديدة قوية كان لها الحارس حمد المسلمي بالمرصاد وعاد المسلمي بعدها بثلاث دقائق وأبعد محاولة لخليل العلوي ، وفي الدقيقة 75 زج العراقي حكيم شاكر مدرب السويق بالبرازيلي ديجو باربوزا والغاني فيليب للسيطرة على وسط الملعب وتقوية الخطوط قابلها مدرب الاتحاد أحمد سالم بتغييرين مماثلين لكن الأمور ظلت على حالها حتى قضى عصام الصبحي على أحلام الاتحاديين بالعودة عندما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 86 معلنا تأهل شعاع الشمس لملاقاة ظفار في المباراة النهائية .