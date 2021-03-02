وادي يحرز الهدف الثاني لـ بيراميدز في شباك المصري

أحرز محمود وادي، لاعب نادي بيراميدز، الهدف الثاني في شباك المصري في اللقاء الذي يجمعها ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز لتصبح نتيجة المباراة "2-1"، لصالح بيراميدز. وتمكن محمود وادي من إحراز هدف التقدم في الدقيقة"83"، من رأسية قوية سكنت شباك المصري. وأحرز عمر جابر من إحراز هدف التقدم في الدقيقة " 60"، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. وتمكن عمر كمال من إحراز هدف التعادل في شباك نادي بيراميدز في الدقيقة" 67 "، من ركلة جزاء .

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