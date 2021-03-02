رياض محرز يقود مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وتقام المباراة على ملعب الاتحاد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين

خط الهجوم: رياض محرز - رحيم ستيرلينج - جابريال خيسوس