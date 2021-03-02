كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.
وتقام المباراة على ملعب الاتحاد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش
خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو
خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين
خط الهجوم: رياض محرز - رحيم ستيرلينج - جابريال خيسوس
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رياض محرز يقود مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.