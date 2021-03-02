نشر اللاعب عبد الله جمعة، لاعب نادي الزمالك، عبر خاصية "ستورى" على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام رسالة غامضة لمتابعيه. وكتب عبد الله جمعة، "ربنا عز وجل السند الوحيد لكل فترة بمر بيها الحمد لله".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبد الله جمعة ينشر رسالة غامضة على إنستجرام.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.