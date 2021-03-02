وزير الشباب يلتقي مدير التنمية المستدامة بشركة إيني الإيطالية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، ليونيل وفاني مدير التنمية المستدامة لشركة إيني الإيطالية، لتنسيق العمل في الفترة المقبلة بمركز شباب الشيخ زايد بمساكن الحي الإماراتي بمحافظة بورسعيد على صعيد تدريب العاملين وأعضاء مجلس الإدارة على النظم الإدارية الحديثة.

وأكد وزير الشباب والرياضة إلى أن رؤية واستراتيجية الوزارة ترتكز على تطوير مراكز الشباب ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية، وتزويدها بالإمكانيات التي تؤهلها للقيام بدورها على أكمل وجه في خدمة النشء والشباب، وكذا المجتمع المحيط بها في إطار تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.

وأشار "صبحي" إلى أن مركز شباب الشيخ زايد بالحي الإماراتي يمثل إضافة جديدة للمنشآت الشبابية والرياضية المنتشرة بمحافظة بورسعيد بتميز إنشاءاته المتنوعة، وجاهزيتها لتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية لأبناء الحي"، مشيرًا إلى الدور المجتمعي للكيانات الاقتصادية ومؤسسات القطاع الخاص في تقديم خدمات تنموية في شتى المجالات.

ويقع بمركز شباب الشيخ زايد بمساكن الحي الإماراتي بمحافظة بورسعيد على مساحة نحو 4747 متر مربع، بمنحة من قبل شركة إيني الايطالية المشغل الرئيسي لحقل ظهر لاستخراج الغاز بمنطقة غرب بورسعيد.

ويضم مركز شباب الشيخ زايد ببورسعيد مبنى إداري، ومكتبة، وقاعة حاسب آلي، وصالة مناسبات، وحديقة أطفال، وملعبين إحداهما لكرة القدم والآخر متعدد الأغراض، وقاعة تدريب، وصالات أنشطة.

حضر اللقاء من جانب شركة ايني الإيطالية ماركو روتوندي، ومحمود أبو اليزيد، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.