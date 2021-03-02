أمير توفيق: اعتزلت كرة القدم في عمر الـ 28 عاما لهذا السبب

أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي، أنه اتخذ قراره بالاتجاه إلى التسويق الرياضي بعد الاعتزال مبكرًا.
وقال أمير توفيق، في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الأشبال" مع الإعلامي أسامة حسني لقناة "الأهلي"، أنه اعتزل في سن الــ 28 من عمره؛ بسبب الإصابة وبعض الأمور التي أحاطت بعالم الساحرة المستديرة عقب أحداث استاد بورسعيد.
وأضاف أنه اختار التسويق الرياضي بعد أن رأي ندرة من يعملون بهذا المجال خاصة أن معظم اللاعبين الذين يعتزلون يتجهون للتدريب أو مجلس الإدارة أو الإعلام.
ونجح أمير توفيق فى إبرام العديد من الصفقات للنادى الأهلى خلال المرحلة الماضية حتى نال ثقة وتقدير مجلس إدارة النادى فضلا عن نجاحه فى التجديد للاعبى الفريق الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء مثل على معلول والمالى إليو ديانج.
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