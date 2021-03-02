أمير توفيق يكشف كواليس التعاقد مع التشيكي بروكيتش

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي كواليس التعاقد مع التشيكي بروكيتش لتولي منصب المدير الفني لقطاع الناشئين.
وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الأشبال مع الإعلامي أسامة حسني لقناة الأهلي أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالأهلي ومعهم أنا كان لنا وجهة نظر في توحيد سياسة قطاع الكره بالأهلي وهو السبب الرئيسي للتعاقد مع مدير فني اجنبي للناشئين.
وأضاف أن بروكيتش كان واحد من ضمن أربع شخصيات تم الأستقرار للتعاقد معهم ولكن تم الأتسرقار في النهاية علي المدرب التشيكي.
وأوضح أنه منذ أيام قال إن الأهلي يعرف اللاعبين الذي سيتعاقد معهم بعد موسمين واندهش البعض حول هذا الأمر لكن هذا التصريح كان دقيقًا خاصة في ظل توحيد سياسة قطاع الكرة بالنادي وربط الناشئين بالفريق الاهلي ونعرف من سيتم تصعيده ومن سيخرج للإعارة ومن سيلعب في الفريق الأول.
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