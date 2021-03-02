رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام سبيزيا بالدوري الإيطالي

ويدخل يوفنتوس المباراة وفي رصيده 46 نقطة بالمركز الثالث، فيما يتواجد سبيزيا في المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.
ويلعب يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع: دانيلو – ديميرال – دي ليخت – أليكس ساندرو
خط الوسط: بينتانكور – رابيو – كييزا - ماكيني
خط الهجوم: كولوسيفسكي – كريستيانو رونالدو
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