أمير توفيق : أحمد عبدالقادر موهبة انتظروها مع الأهلي بعد انتهاء إعارته

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء يتابع بشكل دوري ومستمر اللاعبين المعارين الموسم الجاري.



وقال توفيق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الاشبال مع الإعلامي اسامة حسني لقناة الأهلي أن سياسة خروج اللاعبين للإعارة من قطاع الناشئين أثبتت نجاحها دون شك ويكفي أن تري العائدين في الموسم الحالي ودورهم مع الفريق ومنهم اكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر.



وأضاف أن أحمد عبدالقادر حمدي ناشئ الأهلي العائد من رحلة الاحتراف سيكون له دور كبير مع القلعة الحمراء بعد عودته من تجربة الإعارة من سموحة .

وأوضح أن أحمد عبدالقادر حمدي موهبة كبيرة ومميزة وتجربة الإعارة لسموحه سوف تمنحه خبرات اكثر بمسابقة الدوري.