أكد امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي أن المقابل المالي هو السبب الرئيسي لفشل صفقة ضم سيرينو من صن داونز.
وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الاشبال مع الأعلامي اسامه حسني لقناة الأهلي أن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة بيتسو موسيماني طلب ضم سيرينو من صن داونز ودخلنا في مفاوضات مع فريقه
وأضاف أن الطلبات المالية الكبيرة وقفت عائقًا أمام ضم اللاعب من صن داونز وتم غلق الأمر .
وكشف أمير توفيق عن تفاصيل الجملة الشهيرة " ساعة وترد علينا"لرمضان صبحى
وقال أمير توفيق أنه مهما كان الخلاف مع شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور لكن لهم تاريخ مع القلعة الحمراء وقدموا كل شئ .
وأضاف أن رمضان صبحي قدمنا له كل شئ ونجحنا في إنهاء كل الأمور ولكنه قال لي لدي عرض من بيراميدز فكانت الجملة التي جاءت عفوية قدامك ساعة وترد علينا .
وأوضح أنه لم يكن يقصد وقتها انها ستكون بهذا الشكل وتصل أن تكون تريند في مواقع التواصل الإجتماعي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأول مرة.. الكشف عن سر فشل الأهلي فى ضم سيرينو من صن داونز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.