أخبار الأهلي | راحة سلبية قبل مواجهة فيتا كلوب .. وسبب التعاقد مع موسيماني

نشر " دوت الخليج " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

أكد امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي أن المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول للكرة كان لديه رغبة شديدة في اللعب للقلعة الحمراء .

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي أن هناك عدة أسباب كانت وراء التعاقد مع الجنوب أفريقي موسيماني لتدريب الفريق الأول.

قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم، الثلاثاء، في إطار البرنامج التدريبي؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقبلة.

أكد امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي أن المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول للكرة كان لديه رغبة شديدة في اللعب للقلعة الحمراء .