ضربة معلم .. برنامج رياضي جديد على قناة المحور

البرنامج ينطلق قريبا تحت مسمى "ضربة معلم" وإنتاج خالد غنيمي ، وسيتضمن مناقشة القضايا الشائكة على الساحة الرياضية بجانب استضافة العديد من نجوم الرياضة في مختلف الألعاب، بالإضافة إلى تناول التقدم الاستثماري في الرياضة المصرية ، واستضافة مصر للعديد من البطولات القارية والعالمية في 2021 والتي بدأت بإقامة مونديال اليد في موعده و بابتكار نظام الفقاعة الطبية ، لمجابهة فيروس كورونا والذي حقق نجاحا كبيرا بشهادة كافة الدول المشاركة في المحفل العالمي.
كما تشهد مصر حاليا منافسات كأس العالم للرماية ، والبطولة الإفريقية للدراجات ، وتستعد لاستضافة عدة بطولات عالمية خلال الشهور القليلة القادمة.
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