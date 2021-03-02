أمير توفيق يكشف أسباب تعاقد الأهلى مع موسيماني

أكد امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهليلا ان هناك عدة اسباب كانت وراء التعاقد معه الجنوب أفريقي لتدريب الفريق الأول .

وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الاشبال مع الأعلامي اسامه حسني لقناة الأهلي أن لجنة التخطيط والكابتن محمود الخطيب كانت لهم رؤية في ترتيب الأوراق خاصة أن كورونا اثرت كثيرًا علي موقف السويسري رينيه فايلر المدير الفني وقتها .

وأضاف أن هناك اسباب كثيرة وراء التعاقد مع بيتسو موسيماني أولها انه مدرب يعرف أدغال القارة السمرا ءومنافسات دوري أبطال أفريقيا وكان ضيق الوقت يفرض التعاقد مع مدري يعرف المنافسين في دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أن موسيماني أيضًا مدرب يعشق الأستقرار ويستمر فترة كبيرة في الأندية التي يقودها تدريبيًا بجانب السيرة الذاتية الكبيرة له ومعرفته لقيمة واسم الأهلي وحجم الضغوط التي سيمر بها مع القلعة الحمراء.

