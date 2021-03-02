هاني سعيد يكشف موقف بيراميدز من التعاقد مع إيهاب جلال

كشف هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز حقيقة التعاقد مع إيهاب جلال المدير الفني لنادي مصر المقاصة لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة والاستغناء عن خدمات الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

وقال هاني سعيد في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه لم يتم الإستغناء عن خدمات الأرجنتيني رودولفو أروابارينا في الوقت الحالي على الرغم من عدم تقديم المستوي المطلوب في بطولة الدوري المصري حتى الآن".

وتابع:" إيهاب جلال من أفضل المدربين داخل مصر ولديه خبره فنية ولكن نسعي للحفاظ على الاستقرار الفني للفريق في الوقت الحالي .

حقق نادي بيراميدز فوزا هاما على المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر والمؤجلة من بطولة الدوري.