أشعة الخلفية تحسم موقف أحمد محسن من مواجهة سيراميكا كليوباترا والزمالك

أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن أحمد محسن ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يخضع لأشعة غدًا، لتحديد مدى تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.
وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم، ضمن مرحلة العلاج والتأهيل التي يخضع لها من أجل تجهيزه للقاء الزمالك المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.
ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء الحادي عشر من مارس المقبل، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
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