كشف امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي عن تفاصي الجملة الشهيرة " ساعة وترد علينا".
وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الاشبال مع الأعلامي اسامه حسني لقناة الأهلي أنه مهما كان الخلاف مع الكابتن شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور لكن لهم تاريخ مع القلعة الحمراء وقدموا كل شئ .
وأضاف أن رمضان صبحي قدمنا له كل شئ ونجحنا في إنهاء كل الأمور ولكنه قال لي لدي عرض من بيراميدز فكانت الجملة التي جائت عفوية قدامك ساعة وترد علينا .
وأوضح أنه لم يكن يقصد وقتها انها ستكون بهذا الشكل وتصل أن تكون تريند في مواقع التواصل الإجتماعي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رمضان صبحي .. أمير توفيق يكشف لأول مرة كواليس جملة "قدامك ساعة وترد علينا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.