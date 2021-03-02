وكان من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء، في افتتاح الجولة الـ 25 من الكالتشيو.
وطلب مسؤولو الصحة الإيطالية وضع فريق تورينو في الحجر الصحي مما منعهم من السفر وخوض المباراة.
وأخبر مسؤولو الصحة بتورينو عدم السفر إلى لمدينة روما لمواجهة لاتسيو بعد تواجد 8 حالات في الفريق.
وألغى حكم اللقاء، مواجهة الفريقين بعد مرور 45 دقيقة عقب الموعد الأصلي المقرر لإقامة المواجهة.
وفقًا لقواعد الدوري الإيطالي، من المقرر أن يتم اعتبار لاتسيو فائزا 3-0، بعد فشل تورينو في الحضور لملعب الأوليمبكو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا تتسبب في إلغاء مباراة لاتسيو وتورينو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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