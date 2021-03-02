كورونا تتسبب في إلغاء مباراة لاتسيو وتورينو

أعلن ماركو بيتشينيني حكم لقاء لاتسيو وتورينو، إلغاء المباراة، لعدم حضور الأخير، لملعب الأولمبيكو بسبب تفشي كورونا بصفوف الفريق.

وكان من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء، في افتتاح الجولة الـ 25 من الكالتشيو.



وطلب مسؤولو الصحة الإيطالية وضع فريق تورينو في الحجر الصحي مما منعهم من السفر وخوض المباراة.



وأخبر مسؤولو الصحة بتورينو عدم السفر إلى لمدينة روما لمواجهة لاتسيو بعد تواجد 8 حالات في الفريق.



وألغى حكم اللقاء، مواجهة الفريقين بعد مرور 45 دقيقة عقب الموعد الأصلي المقرر لإقامة المواجهة.



وفقًا لقواعد الدوري الإيطالي، من المقرر أن يتم اعتبار لاتسيو فائزا 3-0، بعد فشل تورينو في الحضور لملعب الأوليمبكو.