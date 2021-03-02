الأهلي يكشف كواليس التعاقد مع المالي ديانج

أكد امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي أن هناك نظام واضح لدي لجنة التخطيط في الصفقات التي يتم التعاقد معها .
وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الاشبال مع الأعلامي اسامه حسني لقناة الأهلي أن المالي اليو ديانج تم ترشيحه من قبل التونسي أنيس بوجلبان لاعب الفريق الاحمر السابق والذي يعشق النادي.
وأضاف أن ديانج من اللاعبين المميزين جدًا فنيًا وخلقيًا وتم متابعته بشكل جيد قبل التعاقد معه.
وأوضح أن صفقة ديانج كانت مثالية في كل شئ حيث تمت متابعته وسافرت لضمه وإنهينا إجراءات التعاقد معه دون أن يعرف أحد.
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