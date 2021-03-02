مانشستر سيتي يتقدم على ولفرهامبتون بهدف نظيف في البريميرليج

تقدم مانشستر سيتي على ولفرهامبتون ألبيون بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما من الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي

ديندانكور أحرز الهدف الأول لـ مانشستر سيتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 16، بعد فشله في إبعاد تمريرة رياض محرز.

وفي الدقيقة 44، ألغى حكم المباراة هدفًا لمانشستر سيتي عن طريق لابورت، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتيزنز بهدف نظيف.

وكشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين

خط الهجوم: رياض محرز - رحيم ستيرلينج - جابريال خيسوس