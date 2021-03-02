شوط أول سلبي بين يوفنتوس وسبيزيا بالدوري الإيطالي

وتقام المباراة على ملعب اليوفي، ضمن منافسات الأسبوع 25 من الدوري الإيطالي.
ولم ينجح أي من الفريقين في هز الشباك طول الـ 45 دقيقة الأولى، ليتأجل حسم اللقاء للشوط الثاني.
ويلعب يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع: دانيلو – ديميرال – دي ليخت – أليكس ساندرو
خط الوسط: بينتانكور – رابيو – كييزا - ماكيني
خط الهجوم: كولوسيفسكي – كريستيانو رونالدو
ويتواجد يوفنتوس بالمركز الثالث وفي رصيده 46 نقطة، فيما يأتي سبيزيا في المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي
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