القنوات الناقلة وموعد مباراة برشلونة ضد اشبيلية في كأس الملك

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محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي فريق برشلونة ضد اشبيلية على ملعبه في كامب نو في إياب دور النصف نهائي من مسابقة كأس ملك أسبانيا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز اشبيلية بهدفين نظيفين.

اخبار مباراة برشلونة ضد اشبيلية

يسعى فريق برشلونة لتعويض خسارته ذهابًا بهدفين نظيفين ليتمكن من التأهل للدور المقبل، حيث يتطلع لتقديم مباراة كبيرة كتلك التي فاز بها على الفريق الأندلسي بهدفين نظيفين قبل أيام في إطار الليغا.

أما اشبيلية سيحاول استغلال تقدمه بهدفين نظيفين ونسيان الأداء الهزيل الذي ظهر به الفريق في المباراة التي جمعت الفريقين في الليغا منذ أيام.

حسابات التأهل

يحتاج برشلونة إلى الفوز بفارق أكثر من هدفين للتأهل أو الفوز بنتيجة 2-0. للجوء إلى أشواط إضافية للتأهل وبخلاف ذلك يتأهل فريق اشبيلية إلى الدور النهائي لملاقاة الفائز من فريقي ليفانتي واتليتك بلباو.

غيابات الفريقين

غيابات فريق برشلونة :

آنسوفاتي مهاجم ايسر- ميراليم بيانيتش لاعب وسط المحور – رونالدو اراوخو قلب الدفاع – فيليب كوتينيو لاعب وسط مهاجم – سيرجي روبيرتو مدافع ايمن.

غيابات فريق اشبيلية:

لوكاس اوكامبوس مهاجم ايسر- ماركوس اكنيه مدافع ايسر.

القنوات الناقلة للمباراة برشلونة ضد اشبيلية

لم تعلن أي قناة عربية نقلها لأحداث مباراة برشلونة وإشبيلية غدًا وستكون المباراة منقولة على عدة قنوات أجنبية أبرزها:

Premier Sports 1 HD

Sport 1 Hungary

L’Equipe TV

Telecinco

التشكيلة المتوقعة

نتوقع لبرشلونة: تير شتيجن – مينجويزا – بيكيه – اومتيتي – ديست – دي جونغ – بوسكيتس – بويج – ألبا – ميسي – ديمبلي .

ونتوقع لأشبيلية: بونو – نافاس – كوندي – كارلوس – فيدال – راكيتيتش – جولديج – جوردان – توريس – النصيري – سوسو .

يحاول الفريقان إنقاذ موسمهما المحلي بعد صعوبة موقفيهما على الصعيد الأوروبي حيث خسر برشلونة أمام باريس سان جرمان بنتيجة 4-1 الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب في الدور الثمن نهائي من دور أبطال أوروبا، وحيث تم أمس إلقاء القبض على رئيس النادي السابق لبرشلونة، في حين خسر اشبيلية أمام بروسيا دورتموند في مباراة الذهاب في نصف البطولة.