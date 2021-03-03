تأهل نادي بروسيا دورتموند لنصف نهائي كأس ألمانيا، بفوزه على نظيره بروسيا مونشنجلادباخ بهدف نظيف، في دور ربع النهائي للمسابقة.
هدف المباراة الوحيد أحرزه الإنجليزي جادون سانشو في الدقيقة 66، ليقود فريقه للدور المقبل.
وكانت تقنية الفيديو قد ألغت هدفًا لـ بروسيا دورتموند عن طريق النرويجي هالاند في الدقيقة 53.
ويواجه دورتموند في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة فريقي فيردر بريمن ورينسبرج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بروسيا دورتموند يتأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا بفوزه على مونشنجلادباخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.