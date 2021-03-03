بروسيا دورتموند يتأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا بفوزه على مونشنجلادباخ

تأهل نادي بروسيا دورتموند لنصف نهائي كأس ألمانيا، بفوزه على نظيره بروسيا مونشنجلادباخ بهدف نظيف، في دور ربع النهائي للمسابقة.

هدف المباراة الوحيد أحرزه الإنجليزي جادون سانشو في الدقيقة 66، ليقود فريقه للدور المقبل.

وكانت تقنية الفيديو قد ألغت هدفًا لـ بروسيا دورتموند عن طريق النرويجي هالاند في الدقيقة 53.

ويواجه دورتموند في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة فريقي فيردر بريمن ورينسبرج.