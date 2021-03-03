المصري: قدمنا مباراة كبيرة أمام بيراميدز وعانينا سوء التوفيق

أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام نادي بيراميدز ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث عشر للدوري الممتاز التي انتهت بخسارة الفريق البورسعيدي بنتيجة 1 – 2.

وأضاف "هاشم"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten"، "عانينا من سوء التوفيق أمام بيراميدز، وأهدرنا أكثر من فرصة حقيقية على مرمى شريف إكرامي".

واختتم "الفريق يقدم موسمًا مميزًا تحت قيادة علي ماهر ونسعى للتواجد بالمربع الذهبي".

وحقق نادي بيراميدز فوزًا صعبًا على المصري بهدفين لواحد مساء اليوم، الثلاثاء، في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار مباريات الجولة 13 من دوري We المصري. الخطورة الأولى المحققة في اللقاء كانت لصالح المصري في الدقيقة 52 من اللقاء بعد خطأ دفاعي من بيراميدز ليحصل جريندو على الكرة مخترقًا منطقة الجزاء، ليطلق تصويبة قوية تصدى لها شريف إكرامي بنجاح. ووصل بيراميدز إلى هدفه الأول في اللقاء بعد مرور 61 دقيقة بعد كرة مرتدة من دفاع المصري على حدود منطقة الجزاء، لتتجه نحو عمر جابر الذي أطلق تصويبة صاروخية مباشرةً اتجهت نحو أقصى الزاوية اليمنى للحارس. وحصل المصري على ركلة جزاء في الدقيقة 66 من اللقاء بعد لمسة يد على أحمد فتحي، ليقرر عمر كمال تصويبها ليضعها في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى إكرامي معلنًا هدف التعادل في المواجهة. وعاد بيراميدز للتقدم من جديد في الدقيقة 83 من اللقاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها محمود وادي برأسية قوية في شباك المصري معلنًا ثاني أهداف فريقه الحالي، لكنه رفض الاحتفال وتوجه لمواساة الحارس أحمد مسعود زميله السابق. وبهذه النتيجة يكون رصيد بيراميدز قد ارتفع إلى 22 نقطة ليتساوى مع المصري، ليتواجدا خلف مصر المقاصة صاحب المركز الثالث برصيد 24 نقطة، خلف الزمالك والأهلي على الترتيب.

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