هاني حتحوت يكشف كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن اللجنة المؤقتة التى تدير نادي الزمالك قررت تحويل محمود شيكابالا، للتحقيق للإدلاء بأقواله في خصم عقوبة سبورتنج لشبونة، من مستحقاته المالية.
وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «دوت الخليج»، إن إدارة الزمالك لا ترى أن محمود شيكابالا، مدانًا، ولكنها ستقوم بسماع أقواله حول تلك الأزمة.
وأكد هاني حتحوت، أن الشئون القانونية بالزمالك ستستمع إلى أقوال شيكابالا، وتقدمها للنائب العام، ضد مجلس الزمالك السابق؛ للتحقيق حول أسباب العقوبة الموقعة على النادي.
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