دورتموند يتأهل إلى نصف نهائي كأس ألمانيا
تأهل فريق بوروسيا دورتموند إلى المربع الذهبي لكأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1 - صفر يوم الثلاثاء في دور الثمانية.
وشهدت المباراة مواجهة من نوع خاص بين ماركو روز مدرب غلادباخ وفريقه المستقبلي دورتموند، والذي سينتقل لتدريبه عقب نهاية الموسم.
وألغى الحكم هدفا سجله المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 53 نتيجة وقوع مخالفة قبل تسجيل الهدف، وذلك عقب الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار".
وحسم دورتموند الفوز بالهدف الذي سجله الإنجليزي جادون سانشو في الدقيقة 66 بعد تمريرة ذكية من ماركو ريوس.
وفي الثواني الأخيرة من المباراة تلقى محمود داوود لاعب دورتموند الإنذار الثاني ليتعرض للطرد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دورتموند يتأهل إلى نصف نهائي كأس ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.