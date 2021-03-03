يوفنتوس يهزم سبيزيا ويطارد إنتر ميلان
تغلب فريق يوفنتوس حامل اللقب على ضيفه سبيزيا 3 - صفر يوم الثلاثاء في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وحسم يوفنتوس الفوز في الشوط الثاني حيث تقدم الاسباني الفارو موراتا بهدف في الدقيقة 62 ثم أضاف فيدريكو كييزا الهدف الثاني في الدقيقة 71 واختتم القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل قبل دقيقة واحدة من النهاية.
الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 49 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف ميلان الوصيف وسبع نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر فيما توقف رصيد سبيزيا عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يوفنتوس يهزم سبيزيا ويطارد إنتر ميلان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.