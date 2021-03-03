فتوح : كارتيرون مرتبط بعقد لمدة موسمين مع التعاون ويعشق جماهير الزمالك

أكد حازم فتوح وكيل اللاعبين ووكيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي التعاون السعودي والسابق للزمالك أن المدرب مرتبط بعقد لمدة موسمين مع الفريق السعودي ولا صحة لما تردد حول عودته إلى القلعة البيضاء في الفترة الحالية .

وأضاف فتوح في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : كارتيرون لم يرحل بشكل مفاجئ عن نادي الزمالك ، فقد أبلغَ مجلس الإدارة السابق بقراره قبل الرحيل بأسبوعين .