فتوح : كارتيرون مرتبط بعقد لمدة موسمين مع التعاون ويعشق جماهير الزمالك

أكد حازم فتوح وكيل اللاعبين ووكيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي التعاون السعودي والسابق للزمالك أن المدرب مرتبط بعقد لمدة موسمين مع الفريق السعودي ولا صحة لما تردد حول عودته إلى القلعة البيضاء في الفترة الحالية .
وأضاف فتوح في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : كارتيرون لم يرحل بشكل مفاجئ عن نادي الزمالك ، فقد أبلغَ مجلس الإدارة السابق بقراره قبل الرحيل بأسبوعين .
تألق محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة وتصدى للعديد من محاولات الزمالك بالإضافة إلى ضربة جزاء، ليتسبب في انتهاء لقاء الفريقين بالتعادل (0-0) في لقاء الجولة 14 في الدوري المصري الممتاز.
الزمالك رفع رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة مؤقتًا بفارق 6 نقاط عن الأهلي الذي لعب 3 مباريات أقل لو فاز بهم سيتخطى الأبيض بفارق 3 نقاط، بينما رفع دجلة رصيده إلى 8 نقاط فقط ليظل في المركز الأخير في الدوري.
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