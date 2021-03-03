الزمالك يخوض مراناً أخيراً قبل السفر إلى تونس

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مرانه الأخير، في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء، وذلك قبل التوجه إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا للسفر إلى تونس، لملاقاة الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرّر أن تغادر بعثة الزمالك إلى تونس، في السادسة مساء غدٍ، على متن طائرة خاصة.
ويواجه الزمالك، الترجي التونسي، مساء السبت المقبل، على استاد رادس في تونس، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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