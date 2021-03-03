أمير عبدالحليم يكشف أسباب تأخر فوز الأهلي أمام طلائع الجيش

قال أمير عبدالحليم، الناقد الرياضي، إن الأهلي يعاني من إرهاق لاعبيه، وذلك تسبب في تأخر الفوز على طلائع الجيش بالمباراة التي جمعت الفريقين، أول أمس الأحد.
وأضاف أمير عبدالحليم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «دوت الخليج»، إن الأهلي كان يصل لمرمى طلائع الجيش بكل سهولة، ولكن إرهاق لاعبيه أثر على قراراتهم الأخيرة.
وأشار أمير عبدالحليم، إلى أن الأهلي استطاع في النهاية، تحقيق الفوز رغم الأخطاء التي وقع فيها خلال المباراة، وذلك بفضل عزيمة لاعبيه ورغبتهم في حصد نقاط اللقاء.
وحوَّل فريق الأهلي تأخره أمام طلائع الجيش، لفوز مثير، بنتيجة 2-1 في إطار مباريات الجولة الـ14 من دوري we المصري.
وتقدم طلائع الجيش بالهدف الأول في الدقيقة 26 عن طريق اللاعب أحمد سمير، قبل أن يتمكن الأهلي من إدراك التعادل في الدقيقة 32 عن طريق جونيور أجايي.
وقبل صافرة نهاية المباراة، عاد جونيور أجايي ليسجل الهدف الثاني للأهلي في الوقت القاتل من زمن اللقاء.
وبتلك النتيجة، وصل فريق الأهلي إلى 24 نقطة ليعود لوصافة الدوري، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 12 نقطة
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