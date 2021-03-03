هذا الثنائي الأخطر .. فيتا كلوب يكشف كواليس استعداده لمواجهة الأهلي

قال ديف ديبا، المدير الرياضي لنادي فيتا كلوب الكونغولي، إن فريقه جاء للقاهرة مبكرا استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا ومن أجل الانسجام قبل اللقاء.

وأوضح "ديبا" خلال تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة "أون تايم سبورت": "جئنا مبكرًا إلى القاهرة، بقرار من المدير الفني من أجل الانسجام قبل المباراة، وكان الأفضل أن نأتي من السودان إلى القاهرة مباشرة بدلاً من العودة إلى الوطن ثم الرجوع إلى مصر، فكان أمرًا مهمًا أن ننسجم سريعًا على الطقس والأجواء".

وأضاف: "الأهلي أكبر فريق كرة قدم في القارة، وهو يمثل الكرة الإفريقية في العالم وشارك في كأس العالم وهذا فخر لنا، نعرف معظم اللاعبين والمدير الفني موسيماني، نعرف جيدًا قدرتهم ونحترمهم جميعًا".

وتابع: "خضنا مباراة ودية أمس من أجل المحافظة على القدرات البدنية للاعبين، وتعادلنا مع حرس الحدود 1- 1، والنقطة الأهم هي الحفاظ على لياقة اللاعبين ويكونون على أهبة الاستعداد قبل مواجهة الأهلي".

وأكمل: "أعرف كهربا جيدًا، هو لاعب متميز ومهاري وذكي، ولكن كرة القدم تعتمد على الجماعية، والأهلي فريق جيد ويمتلك لاعبين رائعين، مثل بواليا وهو بمثابة أخ وسعداء باحترافه في الأهلي".

وواصل: "لكي تواجه الأهلي يجب أن تكون حذرا ويقظا، المدير الفني للفريق تحدث مع اللاعبين وقال لهم إن الأهم أن يبذلوا كل ما لديهم، والنتائج من عند الله، ولكن يجب تنفيذ التعليمات".

وأتم: "الحسابات أصبحت صعبة ولكن المجموعة ما زالت مفتوحة، خسرنا أمام سيمبا، الأهلي أكبر فريق خسر أمام سيمبا، والمجموعة ما زالت صعبة ومفتوحة أمام الجميع، والقتال سيكون بين الأهلي وسيمبا وفيتا كلوب".