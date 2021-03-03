الغندور يرد على ميدو : مش هدخل في خناقة.. والناس هتزعل لو رديت

قال خالد الغندور، نجم نادى الزمالك السابق، إنه لن يدخل في أي خلافات شخصية مع أحد، وذلك بعد هجوم أحمد حسام ميدو عليه عبر برنامجه اليوم على قناة النهار.
وكان "ميدو" قد هاجم الغندور في برنامجه "أوضة اللبس" المذاع عبر قناة "النهار" قائلًا: "بعض الجهلاء يتحدثون عن جهل في قناة الزمالك".
وقال "الغندور" في برنامج "زملكاوي" بقناة الزمالك: "لن أدخل في خلاف شخصي وسنتحدث في الكرة، حبنا للزمالك معروف ولا توجد لدينا مشاكل مع أحد، الموضوع سيتحول لحرب تصريحات ولن أدخل في (خناقة)، نحترم الكل ولن نذكر أحدًا، وأتمنى ألا يتحدث عنا أحد".
وأتم: "عندما أرد (الناس بتزعل)، كل شخص يعمل في مجاله وقناته ولا أحد يستطيع التدخل في توجه أي قناة أخرى".
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