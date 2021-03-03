أكد عصام سالم ، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك ، أن مجلس إدارة النادي سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد أحد أساتذة كلية الحقوق بجامعة سوهاج ، وذلك بعد وضعه سؤالًا في أحد الامتحانات حول افتراضية وفاة لاعب الفريق أشرف بن شرقي.
وأضاف سالم في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": إدارة النادي قررت التقدم بالبلاغ ، كما أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أجرى اتصالًا هاتفيًا بالمغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق وقام بالاعتذار له عما حدث .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يتحرك ضد دكتور جامعة سوهاج.. ووزير التعليم العالي يعتذر لـ أشرف بن شرقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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