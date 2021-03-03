الزمالك يتحرك ضد دكتور جامعة سوهاج.. ووزير التعليم العالي يعتذر لـ أشرف بن شرقي

أكد عصام سالم ، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك ، أن مجلس إدارة النادي سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد أحد أساتذة كلية الحقوق بجامعة سوهاج ، وذلك بعد وضعه سؤالًا في أحد الامتحانات حول افتراضية وفاة لاعب الفريق أشرف بن شرقي.

وأضاف سالم في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": إدارة النادي قررت التقدم بالبلاغ ، كما أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أجرى اتصالًا هاتفيًا بالمغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق وقام بالاعتذار له عما حدث .