المحمودي يحذر الزمالك من الترجي المخيف ويكشف ثغرة لدى الفريق التونسي

قال محمد المحمودي، الناقد الرياضي، إن الزمالك ينتظره مباراة صعبة للغاية أمام الترجي التونسي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف محمد المحمودي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «دوت الخليج»، أن الزمالك عانى على المستوى الهجومي خلال مواجهاته الأخيرة، وفشل في إيجاد حلول لها قبل منافس يمتاز بدفاع صلب.
وأوضح محمد المحمودي، أن الخط الهجومي بالترجي يمتاز بالقوة والشراسة الهجومية والغزارة التهديفية، وهو ما سيسبب مشاكل كبيرة لدفاعات الزمالك.
وأكد "المحمودي" أن الترجي التونسي يعاني في التغطية العكسية، وعلى الزمالك أن يستغل هذه الأزمة الدفاعية لهز شباك أبناء باب سويقة، مشددًا: ”الترجي فريق مخيف ومميز على المستوى الفردي والجماعي”.
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