“الليوث يعضون على الصدارة” موعد مباراة الشباب والقادسية القادمة في الدوري والقناة الناقلة والمعلق

موعد مباراة الشباب والقادسية في الدوري السعودي ينتظرها عشاق الليوث داخل وخارج المملكة، فكل مباراة يفوز فيها الشباب تقربهم من لقب الدوري السعودي الغائب منذ فترة كبيرة، تقام المباراة على ملعب نادي الشباب ” ملعب الأمير خالد بن سلطان” يوم الجمعة الموافق 2021/03/05، وتنقل المباراة على قنوات السعودية الرياضية، وكان الشباب قد فاز في الجولة الماضية على ضمك بهدفين مقابل هدف، وحيد ليصل للنقطة 44 ويزيد الفارق عن الهلال أقرب منافسيه إلي 5 نقاط، ويرغب الشباب من الثأر من القادسية الذي فاز عليه في الدور الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة الشباب والقادسية والقناة الناقلة

يستضيف نادي الشباب السعودي نظيره فريق القادسية يوم الجمعة القادمة 2021/03/05، في تمام الساعة 17.35 بتوقيت مدينة القاهرة، 18.35 بتوقيت مكة المكرمة، 19.35 بتوقيت أبوظبي، وتنقل المباراة على شاشة قناة السعودية الرياضية الرابعة KSA SPORTS HD 4.

تاريخ مواجهات الشباب والقادسية في مسابقة الدوري السعودي

تقابل فريق الشباب السعودي مع فريق القادسية السعودي في الدوري في 15 مباراة قبل هذا اللقاء، فاز فريق الشباب في 9 مباريات، بينما حقق فريق القادسية الفوز في 3 مباريات فقط وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بين الفريقين.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري قبل المباراة

الفريق الترتيب الشباب الشباب يحتل صدارة الدوري برصيد 44 نقطة من خوض 21 مباراة، حقق الفوز في 13 مباراة تعادل في 5 مباريات خسر في 3 مباريات، سجل لاعبوه 44 هدف وسكنت شباكه 25 هدف القادسية القادسية يحتل المركز أل 9 برصيد 29 نقطة من لعب 21 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر في 6 مباريات، سجل لاعبوه 32 هدف وسكنت شباكه نفس العدد 32 هدف معلق مباراة الشباب والقادسية القادمة أعلنت قنوات السعودية الرياضية أن معلق مباراة الشباب والقادسية في الجولة 22 من الدوري هو المعلق السعودي المتميز عيسى الحربين.