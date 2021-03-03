“حمد الله على السلامة” عودة عبد الرزاق لصفوف العالمي || موعد مباراة الاتفاق والنصر في الدوري

موعد مباراة الاتفاق والنصر القادمة في الدوري، تترقب الجماهير النصراوية مباراة النصر والاتفاق المقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة 2021/03/05 في الجولة 22 من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستضيف المباراة ملعب الاتفاق “أستاد الأمير محمد بن فهد” في مدينة الدمام، وتنقل المباراة على القنوات الرياضية السعودية، والتي تقام بها أكثر من مباراة هامة منها “الهلال* الرائد” والشباب والقادسية، والاتحاد والوحدة، وكل هذه المباريات نتائجها تحدد مدى المنافسة على صدارة الترتيب، وتتخوف جماهير النصر من تذبذب النتائج للفريق فبعد فوزه على الهلال في الجولة 20 بهدف نظيف، تعادل الفريق في الجولة الماضية على ملعبه مع أبها بهدفين لكل فريق، وتأمل عشاق العالمي في تحسن النتائج بعد عودة هداف الفريق ونجمه الأول، المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله من الإصابة التي أبعدته عن الفريق في أخر جولتين.

موعد مباراة الاتفاق والنصر والقناة الناقلة ومعلق المباراة

تنطلق مباراة العالمي ضد نادي الاتفاق يوم الجمعة الموافق 5 من شهر مارس الجاري، في تمام الساعة 17.35 بتوقيت مدينة القاهرة، 18.35 بتوقيت مكة المكرمة، 19.35 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنقل المباراة عبر شاشة قناة السعودية الرياضية الثالثة KSA SPORTS HD 3 ويعلق عليها المعلق المتميز مشاري القرني.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 21 13 5 3 9 25:44 19 44 2 الهلال 21 11 6 4 9 17:38 21 39 3 الاتحاد 21 9 8 4 9 22:30 8 35 4 الأهلي 21 10 5 6 9 32:33 1 35 5 التعاون 21 8 7 6 9 17:24 7 31 6 الإتفاق 21 9 3 9 9 35:34 -1 30 7 النصر 21 8 5 8 9 28:30 2 29 8 الفيصلي 21 7 8 6 9 27:29 2 29 9 القادسية 21 7 8 6 9 33:32 -1 29 10 الباطن 21 7 6 8 9 32:32 0 27 11 الوحدة 21 8 3 10 9 36:30 -6 27 12 الرائد 21 7 4 10 9 32:32 0 25 13 الفتح 21 7 4 10 9 41:33 -8 25 14 أبها 21 7 4 10 9 37:28 -9 25 15 ضمك 21 4 5 12 9 38:25 -13 17 16 العين 21 4 3 14 9 44:22 -22 15

تاريخ مواجهات النصر والاتفاق في الدوري

تقابل فريق النصر ضد فريق الاتفاق في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 20 مباراة قبل هذا اللقاء، كان نصيب الأسد من الفوز لنادي النصر السعودي برصيد 10 انتصارات بينما حقق الاتفاق النصر في 5 مباريات حسمت نتيجة التعادل 5 مباريات.