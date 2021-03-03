نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة يوفنتوس وسبيزيا اليوم (3-0).. ثلاثية اليوفي وهدف رونالدو القاتل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملخص نتيجة مباراة يوفنتوس وسبيزيا اليوم ، نتابع معكم عشاق ومحبي الساحرة المستديرة وخاصة فريق يوفنتوس الذي يقوده كريستيانو رونالدو، لقاء يوفنتوس وسبيزيا اليوم الثلاثاء لحساب مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، ويبحث عشاق كرة القدم في كل مكان الآن عن ملخص نتيجة مباراة يوفنتوس وسبيزيا اليوم في الدوري الإيطالي، حيث نوفر لكم أدناه تغطية مستمرة كتابياً بخصوص ملخص أهداف يوفنتوس وسبيزيا اليوم في الكالتشيو.

ملخص نتيجة يوفنتوس وسبيزيا اليوم

ملخص نتيجة مباراة يوفنتوس وسبيزيا اليوم ، انطلقت مباراة اليوفي وسبيزيا اليوم الثلاثاء الموافق 2-3-2021 في تمام الساعة العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وانطلقت في تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات.

اليوفي ألفارو موراتا دقيقة 62

فيدريكو كييزا دقيقة 71

كريستيانو رونالدو دقيقة 89 سبيزيا 0

تنقل مباراة يفونتوس وسبيزيا الآن قناة بي إن سبورت 3 HD، والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية هي الناقل الحصري للبطولات المحلية الدوري الإيطالي والأسباني والإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا وأفريقيا، بخلاف القنوات المفتوحة التي تكشف عن نفسها.

ملخص نتيجة مباراة يوفنتوس وسبيزيا اليوم

قبل أن نرصد لكم تغطية عن نتيجة أهداف مباراة يوفنتوس وسبيزيا اليوم في الدوري الإيطالي، فقد دخل اليوفي بتشكيلة مكونة من: في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزنيفي خط الدفاع: أليكس ساندرو ـ دانيلو – ماتياس دي ليخت – ميريه ديميرال.في خط الوسط: فيديريكو كييزا – أدريان رابيو – رودريجو بنتانكور – وستون مكيني.في خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي – كريستيانو رونالدو.

ملخص نتيجة يفونتوس وسبيزيا الشوط الأول:

انتهى الشوط الأول من المباراة بتعادل سلبي بين الفريقين في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أليانز ضمن المباراة الاولى لحساب الجولة الخامسة والعشرين من عمر منافسة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، وكان يوفنتوس هو المسيطر على الكرة في جميع الأنحاء خلال الشوط الأول، وألغى حكم اللقاء هدف لحساب يوفنتوس عن طريق اللاعب كييزا في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء بداعي التسلل، كما حرم القائم الأيسر لفريق سبيزيا النجم الكبير كريستيانو رونالدو من تسجيل أول أهداف المباراة عند الدقيقة 42 بعدما تصدى الحارس لتسديده رونالدو القوية.

ملخص أهداف مباراة يوفنتوس وسبيزيا اليوم الشوط الثاني:

ما زال التعادل السلبي قائم بين الفريقين وأهدر كريستيانو رونالدو فرصتين كاد أن يُسجل خلالها هدف المباراة الأول في اللقاء، تابعوا معنا وتغطية مستمرة بخصوص ملخص نتيجة مباراة يوفنتوس وسبيزيا اليوم في الدوري الإيطالي.

دقيقة 62: جوووووول رائع عن طريق اللاعب ألفارو موراتا خلال دقائق قليلة بعد دخولة أرضية الملعب، لتصبح نتيجة اللقاء الأن بين يوفنتوس وسبيزيا هدف التقدم لصالح اليوفي.

وفي الدقيقة 71 استطاع اللاعب فيدريكو كييزا تسجيل هدف يوفنتوس الثاني في شباك سبيزيا ليضيف لنتيجة اللقاء هدف ثاني.

وفي الدقيقة 89 من زمن المباراة سجل البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو هدف يوفنتوس الثالث في شباك سبيزيا لتكون النتيجة الآن ثلاثبية نظيفة لحساب اليوفي، وتنتهي المباراة بهذه النتيجة ويكسب يوفنتوس النقاط المستحقة.