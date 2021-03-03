موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب آنفيلد معقل الريدز مباراة ليفربول ضد تشيلسي يوم الخميس الموافق 4 مارس 2021 في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الذي يشهد في نفس الجولة مباريات أخرى يلتقي فيها فريق توتنهام هوتسبير خارج ملعبه ضد فولهام، ويلعب إيفرتون خارج ملعبه ضد وست بروميتش ألبيون، بالإضافة إلى موعد مباراة ليفربول وتشيلسي التي ستنطلق في تمام الحادية عشرة وربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، حيث يأمل رفاق كلوب في مواصلة الانتصار، وتكرار فوزهم أمام تشيلسي كما كان الحال ذهابا بالجولة الثانية من البريمرليج حين التقيا على ملعب ستامفورد بريدج في مباراة قوية انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد عن طريق السنغالي ساديو ماني.

ليفربول يستضيف تشيلسي في مباراة قوية يأمل فيها رفاق كلوب مواصلة تحقيق الانتصارات التي عاد إليها في الجولة الماضية أخيرا بانتصاره خارج ملعبه ضد شيفيلد يونايتد في الجولة الماضية بهدفين دون رد سجلهما كلا من كورتيس جونز، وكين “بالخطأ في مرمى فريقه” ليتمكن رفاق كلوب من إيقاف سلسلة هزائم متتالية في أربع مباريات بالدوري الإنجليزي أمام كلا من برايتون بهدف نظيف، مانشستر سيتي بهدف مقابل أربعة، ليستر سيتي بهدف مقابل ثلاثة، وأمام إيفرتون على ملعبه في ديربي الميرسيسايد بهدفين دون رد ليفقد العديد من النقاط قبل العودة للانتصارات مؤخرا واقتناص ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب قبل بداية الجولة.

تشيلسي يأمل في تحقيق الفوز ضد ليفربول لتوسعة فارق النقاط معه في ظل فارق النقطة الوحيدة فقط بينهما حاليا، حيث يمتلك البلوز 44 نقطة حاليا جمعها من 26 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في ثمانية مباريات، وخسر ست مباريات متواجدا في المركز الخامس، بينما الريدز تمكن من تحقيق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في سبع مباريات، وخسر مثلها، ويأمل البلوز في العودة لمسار الانتصارات بعد تعادله في آخر مبارياته ضد مان يونايتد سلبيا.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي القادمة

20:15 توقيت جرينتش.

21:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

22:00 توقيت مصر، والأردن، وفلسطين.

23:00 توقيت مكة المكرمة، وتركيا، والعراق.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

بي ان سبورت HD2.

بي ان سبورت HD1.

تعليق: رؤوف خليف.