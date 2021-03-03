ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على سبيزيا

حقق يوفنتوس فوزاً ثميناً على سبيزيا (3 – 0)، في المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع 25 من الدوري الإيطالي. ورفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة 49 في المركز الثالث، خلف ميلان صاحب الوصافة بـ 52، وخلف المتصدر إنتر ميلان صاحب الـ 56 نقطة. وتوقف رصيد سبيزيا عند النقطة 25 في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي. ورفع رونالدو رصيده إلى الهدف 20 في الدوري الإيطالي، وتربع على صدارة ترتيب الهدافين لمسابقة الكالتشيو. وجاء ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية المباراة كالآتي:

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