القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة برشلونة و إشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

يهتم الكثيرين من محبي الفريق الكتالوني بالبحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة واشبيلية في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا والتي من المقرر اقامتها مساء اليوم الاربعاء 3 مارس 2021 على ملعب الكامب نو وهي مباراه العودة بين الفريقين، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فريق اشبيلية بهدفين نظيفين، يسعى لاعيبه فريق برشلونة بقياده ميسي تعويض فارق الهدفين والصعود الى المباراه النهائية، وسوف ننشر لكم القنوات التي ستقوم بنقل هذه المباراة علي جميع الأقمار الصناعية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراه برشلونه واشبيلية

لن تذاع مباراه برشلونة واشبيلية في نصف نهائي كاس ملك اسبانيا على قنوات بين سبورت، حيث لا تمتلك القنوات القطرية حقوق بث مباريات كأس أسبانيا، ولكن يمكن مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية عبر العديد من القنوات المفتوحة من بينها

قناه مكسبي التي تتسابق لنقل عدد من المباريات العالمية

Cosmote Sport 8 HD

varzish sport

BTV Action

Sport 1 Czechia

Arena Sport 1 HD Serbia

Tivibu Spor 2 HD

موعد مباراة برشلونة واشبيلية

سوف يكون موعد المباراة المنتظرة بين برشلونة واشبيلية في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا اليوم الاربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، جدير بالذكر أن فريق برشلونه في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 53 نقطة، حيث يتساوي في الرصيد مع فريق ريال مدريد الذي يتواجد في المركز الثالث، بينما يحتل فريق اتلتيكو مدريد مقدمه جدول الدوري الاسباني برصيد 58 نقطة، ولكن له مباراه مؤجلة، بينما فريق اشبيليه في المركز الرابع من ترتيب جدول الليجا برصيد 48 نقطه، كان فريق برشلونه قد استطاع تحقيق الفوز في اخر مبارياته في الدوري الاسباني على فريق التشي بثلاثه اهداف نظيفه حيث استطاع ميسي احراز هدفين، بينما فريق اشبيليه لعبى الدورى الاسبانى ضد اوساسونا وفاز فيها اشبيليه بهدفين نظيفين.