محمد إبراهيم يكشف موقفه من العودة إلى الزمالك .. فيديو

تحدّث محمد إبراهيم ، لاعب سيراميكا كليوباترا ، عن إمكانية عودته من جديد إلى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم، في تصريحات لبرنامج "اللعيب": "نادي الزمالك بيتي وأنا حاليا تركيزي مع نادي سيراميكا وأسعى للتألق معه".

كما أكد الإعلامي محمد فاروق نجم الأهلي السابق ومُقدم برنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ أن محمد ابراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا طلب من محمود عبدالرازق "شيكابالا"، نجم نادي الزمالك، التوسط له لدى إدارة القلعة البيضاء للعودة من جديد لصفوف الفريق الأبيض .

وأضاف "فاروق" : محمد ابراهيم طلب من شيكابالا التحدث مع إدارة نادي الزمالك، حول إمكانية عودته مرة أخري للفريق فى الموسم المقبل، وشدد على أنه سينهي كافة الأمور مع إدارة سيراميكا كليوباترا لتسهيل انتقاله .