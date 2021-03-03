مدحت شلبي : الهلال تراجع عن التعاقد مع حمادة صدقي رغم سفره للسودان

فجّر الإعلامي مدحت شلبي مفاجأة، وهي أن الهلال السوداني تراجع عن التعاقد مع حمادة صدقي رغم سفره للسودان.
وقال شلبي، في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "مساء أون" على فضائية "أون تايم سبورتس2": "بعد سفر حمادة صدقي للسودان؛ الصفقة تعطلت، وينبغي أن ينهى صدقي كل الإجراءات قبل السفر للخرطوم، لكن ما حدث أن صدقي لن يدرب الهلال لأسباب اعذروني لن أستطيع قولها".
جاء ذلك، بعد أن أعلن نادي الهلال السوداني تولي حمادة صدقي تدريب الفريق رسميا، خلفا للصربي زوران مانولوفيتش، الذي رحل بسبب سوء النتائج.
وكتب نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": حمادة صدقي مديرًا فنيًا للهلال.. فلنرحب بمدربنا الجديد".
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