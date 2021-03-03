تقام اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الإنجليزي والإيطالي وكأس ملك إسبانيا. ويستعرض "دوت الخليج" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة بيرنلي X ليستر سيتي – الثامنة مساءً - bein sports Premium 3 شيفيلد يونايتد X أستون فيلا – الثامنة مساءً - bein sports Premium 2 كريستال بالاس X مانشستر يونايتد – العاشرة والربع مساءً - bein sports Premium 2 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة ساسولو X نابولي – 7.30 مساءً - beIN Sports HD 3 فيورنتينا X روما – 9.45 مساءً - beIN Sports HD 1 ميلان X أودينيزي – 9.45 مساءً - beIN Sports HD 3 أتالانتا X كروتوني – 9.45 مساءً - beIN Sports HD 7 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة ليون X رين – 8 مساءً - beIN Sports HD 2 بوردو X باريس سان جيرمان – 10 مساءً - beIN Sports HD 2 ليل X مارسيليا – 10 مساءً - beIN Sports HD 4 ستراسبورج X موناكو – 10 مساءً - beIN Sports HD 6 مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة إسطنبول باشاك شهير X قونيا سبور- 3 عصرًا - beIN Sports HD 1 TR أنقرة جوجو X جالطة سراي – 6 مساءً - beIN Sports FR HD 2 مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة برشلونة X إشبيلية – 10 مساءً مواعيد مباريات كأس ألمانيا والقنوات الناقلة لايبزيج X فولفسبورج – 9.45 مساءً

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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