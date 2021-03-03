أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

وجّه الإعلامي مدحت شلبي رسالة إلى مصطفى محمد هداف فريق جالاتا سراي التركي، والمُعار من صفوف الزمالك . مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة تقام اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الإنجليزي والإيطالي وكأس ملك إسبانيا. كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، موعد الإعلان عن تجديد تعاقد الأهلي مع الظهير الأيسر التونسي، علي معلول، نجم الفريق.

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