سندس حشانة : هدفي تحقيق الثلاثية مع الأهلي

أكدت التونسية سندس حشانة لاعبة فريق سيدات يد الأهلي علي ثقتها في قدرة الفريق علي تحقيق الثلاثية هذه الموسم وأنهم لن يتنازلوا عن لقب الدوري وكأس مصر هذا الموسم.

وأضافت حشانة في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أن لاعبات الأهلي تعاهدوا علي تحقيق الدوري هذا الموسم وعدم التفريق فيه مؤكدة أنهم سيبذلون قصاري جهدهم للاستعادة اللقب الغائب ن دولاب بطولات القلعة الحمراء.

وأوضحت حشانة أن الفريق تنتظره مواجهة قوية في نصف نهائي كأس مصر أمام سبورتنج، وسيتم الاستعداد لها بقوة، خاصة أنها مباراة لا تعوض، وهدف لاعبات الفريق حصد لقبي الدوري وكأس مصر.

وعن دخولها في أجواء الأهلي سريعا قال التونسية أنها أنها تأقلمت على الأجواء داخل الأهلي، في ظل الروح الجيدة داخل صفوف الفريق، ولديها ثقة كبيرة مواصلة الانتصارات وتحقيق البطولات الثلاث هذا الموسم.

ووجهت سندس الشكر لجمهور الأهلي الذي يحرص على مساندة الفريق بكل قوة خلال الفترة الماضية، حيث تراهم متفاعلين مع الفريق بشدة علي مواقع التواصل الاجتماعي متعهدة لهم بالحصول على بطولتي الدوري وكأس مصر.