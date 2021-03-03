الرياضة

اليوم.. النطق بالحكم في قضية رئيس الكاف أحمد أحمد

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قالت محكمة التحكيم الرياضي " كاس"، إن النطق في قضية أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" سيكون اليوم الأربعاء.

وكانت  " كاس"  قد أوضحت في بيان رسمي، أنه تم تأجيل النطق بالحكم على رئيس الكاف إلى اليوم الأربعاء، بدلا من أمس.

ويحاكم أحمد أحمد رئيس الكاف بتهمة إساءة استغلال منصبه وقبول هدايا ورشاوي.

ومن المقرر، أن تقام انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" يوم 12 مارس الجاري في المغرب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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