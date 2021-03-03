اليوم.. النطق بالحكم في قضية رئيس الكاف أحمد أحمد

وكانت " كاس" قد أوضحت في بيان رسمي، أنه تم تأجيل النطق بالحكم على رئيس الكاف إلى اليوم الأربعاء، بدلا من أمس.
ويحاكم أحمد أحمد رئيس الكاف بتهمة إساءة استغلال منصبه وقبول هدايا ورشاوي.
ومن المقرر، أن تقام انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" يوم 12 مارس الجاري في المغرب.
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