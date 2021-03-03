موسيماني يستعد لتحفيظ لاعبي الأهلي خطة مواجهة فيتا كلوب

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للتدريبات اليوم بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبيه لمنحهم فرصة لإلقتاط الأنفاس بسبب الأرهاق الشديد الذي يسيطر عليهم منذ المشاركة في مونديال العالم للاندية.
ويبدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني من اليوم علي تحفيظ لاعبيه خطة مواجهة فيتا كلوب المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي بدوري الأبطال الأفريقي.
ويعول موسيماني كثيرًا علي تلك المباراة بهدف تحقيق الفوز والعودة من جديد للإنتصارات ووضع ثلاث نقاط جديدة في رصيد الفريق بالمجموعة ليصل الي 6 نقاط ويحتل المركز الثاني قبل مباريات الجولة الرابعة مع الفريق ذاته ولكن في الكونغو 16 مارس الجاري .
ويدرك الجهاز الفني الموقف الصعب الذي وضعته الخسارة الأخيرة من سيمبا التنزاني بهدف نظيف بعد ان أصبح ثالث فرق المجموعة الأولي في الترتيب لذا لا مجال لخسارة نقاط جديدة خاصة مع دخول فيتا كلوب المنافسة علي بطاقتي التأهل لدور الــ8، ويدري موسيماني أن مواجهتي فيتا كلوب في الجولتي الثالثة والرابعة هما الفرصة الأهم لحسم الأمر تمامًا والتأهل .
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