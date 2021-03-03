ميسي VS النصيري.. التشكيل المتوقع لمواجهة برشلونة وإشبيلية في الكأس

يستضيف فريق برشلونة، نظيره إشبيلية، اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، لإنقاذ موسمه من خلال مواصلة مسيرته في البطولة.
وكانت مباراة الذهاب بين إشبيلية وبرشلونة، قد انتهت بفوز الفريق الأندلسي، 2-0 ليضع قدمًا في المباراة النهائية.
ومن المتوقع أن يبدأ رونالد كومان بتشكيل كالتالي:
تير شتيجن، ألبا - لينجليت - بيكيه - دست، بيدري - بوسكيتس - دي يونج، جريزمان - ميسي - ديمبلي.
بينما من المتوقع أن يدخل إشبيلية اللقاء بتشكيل كالتالي:
ياسين بونو، وخيسوس نافاس، وجيوليس كوندي، ودييجو كارلوس، وسرخيو إسكوديرو، وفرناندو، وخوان خوردان، وخوسيه خواكين فرنانديز "سوسو"، وأليفر توريس، ومنير الحدادي، ويوسف النصيري.
وبالرغم من أن إشبيلية يمتلك الأفضلية في هذه المباراة بفوزه ذهابا، إلا أن برشلونة استعد لهذه المواجهة بشكل رائع من خلال الفوز على الفريق نفسه في عقر داره 2 -0 أيضًا، يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني، واقتنص المركز الثاني.
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