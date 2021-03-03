اليوم .. مصطفى محمد يواجه بادجي وجيرالدو في الدوري التركي

يلتقي مساء اليوم الأربعاء، جالاتا سراي الذي يضم بصفوفه مصطفى محمد المعار من الزمالك، مع أنقرة جوجو الذي يضم جيرالدو لاعب الأهلي السابق، وأليو بادجي المعار من المارد الأحمر.
ويسعى جالاتا سراي لتعزيز صدارته للدوري التركي، ومواصلة تحقيق الانتصارات.
فيما يأمل مصطفى محمد لمواصلة التوهج والانتعاشة التي لاحقته منذ انضمامه لجالاتا سراي.
وعلى الجهة الأخرى يسعى أنقرة جوجو للهروب من قاع جدول ترتيب الدوري وتحقيق المفاجأة بالفوز على المتصدر.
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.
ويدخل جالاتا سراى مباراة اليوم وهو بصدارة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، بينما يحتل أنقرة جوجو المركز الأخير برصيد 20 نقطة.
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