بلاك بول يعلن تفاصيل بطولتي العالم للإسكواش فى مؤتمر صحفي .. اليوم

يعقد عصر اليوم الأربعاء نادى بلاك بول مؤتمرا صحفيا بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة ببطولتي العالم للاسكواش اللتين ستقامان على ملاعب بلاك بول بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يحضر فعاليات المؤتمر الصحفي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش، وحسين أباظة راعي البطولة، والمهندس أحمد العبد، ومحمد رائف مدير عام البطولة وأشرف حنفى المنسق الفنى للبطولة.

كما يحضر فعاليات المؤتمر أبطال مصر والعالم فى رياضة الاسكواش: علي فرج ونوران جوهر وطارق مؤمن وهانيا الحمامي وسلمي هاني.

وأكد محمد رائف مدير عام البطولة أنه سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن كافة تفاصيل بطولتي الاسكواش من حيث تصنيف البطولة وجوائزها المالية وعدد الدول المشاركة وعدد اللاعبين واللاعبات ومدة البطولة وكافة الإجراءات الاحترازية التي سوف تتبع لضمان سلامة المشاركين.

وتابع رائف أنه ستقام بطولتين :الأولى للسيدات والثانية للرجال وسيشارك فى البطولتين اللاعبون المصنفون عالميا.